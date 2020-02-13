«أبوظبي للإسكان » قدمت 61 ملياراً قروضاً للمواطنين

قدمت حكومة أبوظبي عبر«هيئة أبوظبي للإسكان» منذ تأسيسها في العام 2013 حوالي 25 ألفاً و487 مسكناً جاهزاً وقطعة أرض للمواطنين، إلى جانب 30 ألفاً و632 قرضاً سكنياً بلغت قيمتها (61 مليار درهم)، وذلك في إطار القروض السكنية ومشاريع الإسكان والبنى التحتية التي كانت ولا تزال محل اهتمام وحرص القيادة الرشيدة.

جاء ذلك في إحصائية خاصة لنشرة (علوم الدار بقناة أبوظبي)، أمس، والتي رصدت من خلالها عدد وقيمة المنح والقروض السكنية والإعفاءات التي قدمتها حكومة أبوظبي عبر هيئة أبوظبي للإسكان منذ تأسيسها. وعلى صعيد عدد الحالات التي تم إعفاؤها من القروض السكنية كشفت الإحصائية عن أن قرارات الإعفاء الصادرة في هذا الشأن منذ تأسيس الهيئة شملت 714 حالة وفاة و515 حالة تقاعد و15 حالة إعفاء للعجز عن الكسب. (أبوظبي - وام )