فعاليات مؤتمر صمامات القلب تنطلق 15 الجاري

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

يستضيف مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، لاستضافة أمهر الأطباء المتخصصين بأمراض القلب والأوعية الدموية، خلال فعاليات الدورة السادسة من المؤتمر السنوي لجمعية صمامات القلب الذي يقام في أبوظبي للمرة الأولى خارج أوروبا والولايات المتحدة.

ورحّب الدكتور راكيش سوري، الرئيس التنفيذي في المستشفى والذي يشغل أيضاً منصب رئيس جمعية صمامات القلب، باستضافة الحدث الذي يقام يومي 15 و16 فبراير الجاري، ليطرح أهم القضايا الصحية الملحة والمتعلقة بأمراض القلب وصحته، ويتشارك الحضور خلال المؤتمر أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات المتبعة، لرسم خارطة طريق وتقديم الإرشادات اللازمة حول توجهات الرعاية الطبية لأمراض القلب والأوعية الدموية خلال السنوات العشر المقبلة.

وأشار الدكتور سوري إلى أن استضافة هذا المؤتمر لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة، يصب في مصلحة الجهود المبذولة لبناء قطاع رعاية صحية مستدام وقائم على الابتكار، حيث سيجتمع في الدولة عدد كبير من أهم وأمهر الأطباء ضمن الاختصاصات التي يعملون بها، لتقديم خبرتهم الواسعة للمشاركين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وقال: «يشكل التواصل والتعليم والبحث والابتكار أهم المحاور التي سيطرحها المؤتمر السنوي لجمعية صمامات القلب 2020 في أبوظبي».