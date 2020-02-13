افتتاح المعرض المهني للطلاب بجامعة زايد

المصدر: (أبوظبي - وام)

افتتحت الدكتورة بهجت اليوسف، مديرة جامعة زايد بالإنابة، المعرض المهني للطلاب الذي أقامته الجامعة في فرعها بأبوظبي تحت عنوان «فرص كثيرة لتسريع التوظيف»، وبمشاركة 38 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة.

ويهدف المعرض، الذي تنظمه إدارة شؤون الطلبة والخريجين بالجامعة، واجتذبت فعالياته أكثر من ألف طالب، إلى دعم التوطين وتوفير فرص التوظيف والتدريب الحالية والمستقبلية لطلبة الجامعة ومساعدتهم على بناء خياراتهم المهنية على أسس علمية ومن خلال مقاربة تفاعلية وميدانية للتطورات المتسارعة في سوق العمل.

وقالت الدكتورة بهجت اليوسف إن عنوان المعرض يعكس روحاً تحفيزية لدفع طلبتنا إلى مواكبة سوق العمل الديناميكي الحالي والمستقبلي في الدولة، وفي هذا السياق يتضاعف حرص جامعتنا على تعزيز الشراكات مع الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وذلك بتطوير مبادرات جديدة تعزز مصالحنا المتبادلة وترسخ التزامنا بدعم وتطوير شباب دولة الإمارات.