محاكم رأس الخيمة تطلق «ارتقاء» لتدريب الكوادر الوطنية

المصدر: (رأس الخيمة ـ البيان)

أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة برنامجاً تدريبياً متخصصاً في تأهيل الكوادر الوطنية الشابة، تحت مسمى برنامج «ارتقاء التدريبي»، والذي يتيح فرصة التدريب الميداني والعملي، لأفراد المجتمع لدى المحاكم في مختلف الإدارات والأقسام، وذلك من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للدائرة.

جاء إطلاق برنامج «ارتقاء» خلال حفل تكريم الدفعة الأولى من المتدربين، بحضور المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، والمستشار أحمد حمدان رئيس محكمة استئناف في محكمة استئناف رأس الخيمة، ونوال علي الشميلي مديرة إدارة الخدمات المساندة.

وأوضح المستشار أحمد الخاطري أن إطلاق برنامج «ارتقاء» يأتي تفاعلاً مع عام الاستعداد للخمسين، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وتوجهات الدولة، وضمن المسؤولية الاجتماعية للدائرة، وفي إطار خططها وبرامجها في تدريب المواطنين، وتأهيل كوادر وطنية شابة على مستوى عالٍ من المهارات اللازمة لأداء المهام الوظيفية، وتأهيلهم مهنياً لمختلف الوظائف، وتعزيز قدراتهم وتمكينهم لسوق العمل.

وأضاف: يهدف البرنامج إلى توفير فرص تدريبية ميدانية لأفراد المجتمع، ورفدهم بالمعارف والخبرات، وإكسابهم المهارات العملية اللازمة في مختلف مجالات العمل، إلى جانب خلفيتهم الأكاديمية، وتدريبهم وتطويرهم وتأهيلهم، وتمكينهم لإحداث بصمة إيجابية في المجتمع وخدمة وطنهم، لافتاً إلى أن عدد الخريجين في الدفعة الأولى من برنامج «ارتقاء» إلى 15 متدرباً، وقد أتموا بنجاح 150 ساعة تدريبية، وجميعهم من مختلف التخصصات الجامعية.