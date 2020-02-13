نهيان بن مبارك يعتمد أسماء الفائزين بجائزة خليفة لنخيل التمر

المصدر: (أبوظبي - منى خليفة)

اعتمد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، الفائزين ضمن فئات الجائزة الخمس. وأعرب معاليه عن تقديره للرعاية السامية التي تلقاها الجائزة من القيادة الحكيمة ما دفع الجائزة قدماً كي تتبوأ موقعها الريادي.

وخلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أمس، في قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، أُعلنت أسماء الفائزين في الجائزة بدورتها الحادية عشرة بحضور الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس الأمناء، أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وأعضاء اللجنة العلمية للجائزة وحضور مسلم عبيد الخالص العامري الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة.

وفاز في فئة الدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة: التكاثر الحيوي الناشئ في نخيل البلح: أ، مورفو ديفو - استراتيجية التكيف الديناميكي خلال التنمية في وقت مبكر، البحث مقدم من: الدكتورة إكرام بليلو، جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية -المملكة العربية السعودية.

وفئة المشاريع التنموية والإنتاجية الرائدة: مبادرات سبل المعيشة الذكية والتسويق وذلك عن طريق التكيف (أو تهيئة) المناخ، الجامعة الأمريكية بيروت - الجمهورية اللبنانية.

فئة الابتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي: تأثير استخدام أنابيب (TERRAPLUS) من نوع (+T) في نظام الري السطحي على إنتاجية التمر، مؤسسة النخلي، دبي - دولة الإمارات.

فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر والابتكار الزراعي (مناصفة بين): الأستاذ الدكتور: كازو شينوزاكي /‏ اليابان والدكتورة: حسناء الحراق /‏ المملكة المغربية.