عملية ناجحة لاستئصال قولون رضيعة

المصدر: (دبي- البيان)

أجرى قسم جراحة الأطفال في السعودي الألماني عملية استئصال قولون وإعادة بناء أمعاء لطفلة تبلغ من العمر أربعة أشهر. وبحسب الدكتور كماليش بال أخصائي جراحة الأطفال، فإن الطفلة عانت منذ ولادتها من تأخر في تصريف العقي وانتفاخ في البطن، وتم تشخيص إصابتها بدرجة متقدمة من مرض هيرشسبرنج أو تضخم القولون الخلقي والمتمثلة بإصابة المصرة الشرجية بالمرض وامتداده للأعلى نحو القولون والأمعاء.

وأضاف أن أهل الطفلة قرروا متابعة الحالة في مكان آخر وخلال هذه الفترة كانت حالة الطفلة في تدهور مستمر وعانت من مرحلة متقدمة من تضخم الأمعاء صاحبها التهاب شديد، وانتهى بها الأمر في الإسعاف بحالة تسمم دم وهي في عمر الشهرين، تم إنقاذ الطفلة من قبل فريق قسم العناية المركزة لحديثي الولادة في السعودي الألماني برئاسة الدكتور يونس خالد استشاري الأطفال حديثي الولادة، وإجراء فغر للقولون بهدف تخفيف الضغط الكبير الحاصل في الأمعاء، مشيراً إلى أن الطفلة بقيت مدة شهرين على هذه الحالة حتى بلغت 4 أشهر ومن ثم خضعت لاستئصال للقولون.

وأوضح أن العملية والتي استمرت لمدة 5 ساعات تم خلالها فك الالتصاقات الحاصلة باستخدام تقنية التدبيس مع استئصال جزء من القولون ومفاغرة القولون بالمستقيم، وتمت بنجاح.