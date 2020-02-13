انعقاد ملتقى إدارة حركة الطائرات بدون طيار

المصدر: ( الشارقة - وام)

نظمت مجموعة إدارة الأصول الهندسية المستدامة التابعة لمعهد البحوث للعلوم والهندسة بجامعة الشارقة الملتقى الثالث لإدارة حركة الطائرات بدون طيار تحت عنوان «إدارة أنشطة الطائرات بدون طيار (الدرون)».

حضر الملتقى الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور أحمد الشماع، عميد كلية الهندسة، والدكتور عماد السيوف، منسق المجموعة البحثية ومدير مكتب الاستدامة بالجامعة، والدكتور علي شعيتو، رئيس قسم الهندسة الصناعية والإدارة الهندسية بالجامعة، ووفد رفيع المستوى من مملكة السويد تضمن جامعة لينشوبنغ وإدارة الطيران المدني السويدية (LFV) وشركة (SAAB) السويدية.