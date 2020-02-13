مؤتمر يجمع أخصائيي الأمراض الجلدية وجراحي التجميل

المصدر: (دبي - البيان)

يناقش مؤتمر أكاديمية دبي العالمية لباثولوجيا الجلد، وأكاديمية دبي العالمية لطب التجميل والليزر اليوم في فندق الحبتور بلاس، مجموعة من الموضوعات في مجال الأمراض الجلدية والتقنيات التشخيصية الباثولوجية، حيث سيشارك في المؤتمر 25 محاضراً من جميع أنحاء العالم.

ويقام المؤتمر تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة في دبي، وبدعم من جائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية، ومشاركة من الجمعية الدولية للباثولوجيا الجلدية، والجمعية الأوروبية لأمراض الجلدية والتجميل والجمعية الأمريكية للتجميل.