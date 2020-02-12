شبكة CGTN الصينية تبرز وقوف الإمارات إلى جانب الصين في مكافحة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أبرزت شبكة تلفزيون الصين الدولية " CGTN " دور الامارات الانساني البارز في الوقوف إلى جانب الصين في مكافحة فيروس كورونا وأكد على أن ذلك يجسد معاني الصداقة والحب والعطاء، ودعمها المخلص للصين في مكافحة فيروس كورونا الجديد، وهذا يدل بوضوح على الصداقة العميقة التي تربط بين البلدين وكذا روح الإنسانية الحقيقية والرباط الوثيق بين البشرية جمعاء.

وأشار الموقع إلى توشح أبرز معالم ومباني دولة الإمارات العربية المتحدة وفي مقدمتها أعلى مبنى في العالم "برج خليفة" ومبنى شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" في مطلع فبراير الجاري بألوان العلم الصيني تعبيرا عن تضامنها مع الصين في مكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة العديد من الضحايا.

وأضاف أن هذه المبادرة في إطار موقف التضامن القوي الذي أبدته دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ونهجها الإنساني الراسخ واستعدادها لتقديم أشكال الدعم كافة للصين الصديقة وشعبها والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس.

وأشار إلى بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات قامت وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة والخاصة بين البلدين، بالتنسيق مع الجهات المعنية في جمهورية الصين الشعبية الصديقة للعمل معا لتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس، مضيفة أن دولة الإمارات على استعداد كامل ومستمر لتسخير الموارد والإمكانيات المتاحة لديها للمساهمة القصوى في دعم الجهود الصينية الفاعلة.

كما تناول وصول الدفعة الأولى من الإمدادات الطبية التي أهدتها دبي للصين، ويبلغ وزنها 3897 كيلوغراما، إلى ووهان في أواخر يناير، وتم نقلها إلى مدينة ووهان على متن رحلة تابعة لشركة خطوط جنوب الصين الجوية.