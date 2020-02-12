جائزة "راشد بن حمد الشرقي للإبداع" تُعلن عن القوائم القصيرة لفروعها

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع عن الأعمال المتأهلة للقائمة القصيرة في جميع فئاتها. وقد جاءت نتائج القوائم حسب التالي في فئة (الرواية العربية – كبار) فقد ضمت القائمة القصيرة 5 أعمال وهي:أضحية الماء والطين" لعبدالله علي عبدالله الغزال من ليبيا، و"الملف الأصفر" لأميرة بنت التيجاني غنيم من تونس، و"حكاية جديدة للأندلس" لسراج منير قنديل زيدان من مصر، و"ذاكرة بلا صور" لعزيزة رجب عثمان من ليبيا، و"سارتر أو عارهم في الشمال" لـ المولدي بن العربي ضو من تونس.

أما القائمة القصيرة لفئة (الرواية العربية – شباب) فقد ضمت الأعمال التالية: "صانع الأكواز" لميثم هاشم طاهر من العراق، و"بقيّ بن يقظان" لعبدالرشيد هميسي من الجزائر، و"زهور الكريزانتيم" لمحمود إبراهيم عبده علي من مصر، و"ساعة ونصف من الضجيج" لآمنة بن منصور من الجزائر، و"ما لم تروه ريحانة" لأدهم محروس عبدالعزيز من مصر.

وفي فئة أدب الأطفال فقد وصلت إلى القائمة القصيرة: "أجنحة الوردة" لإيمان محمد حسني عبدالهادي من الأردن، و"أنا وبالوني الطائر" لمحمد صلاح علي حسن من مصر، و"مملكة الأصدقاء" لأسيل عبدالباسط عفيفي من الأردن، و"كلنا واحد" لسارة محمد عابدين من مصر، و"مملكة واحة الألوان" لـ هيفين أحمد من سوريا، و"أبي هو بطلي" لأسماء فتحي تمام نجدي من مصر.

وفي فئة النصوص المسرحية فقد تأهلت الأعمال التالية: "شعائر الإبادة" لعبدالمنعم بن السايح من الجزائر، و"بوابة الأرواح" لعنتر حمو من سوريا، و"العجوز" لعادل إبراهيم حنزولي من تونس، و"الكياس" لمحمد الصالح قارف من الجزائر، و"امرأة الأمس" لليندا منير حمود من سوريا.

وضمت القائمة القصيرة لفئة الشّعر الأعمال التالية: "ربىً لم تطأها الخيول" لمحمد أحمد حسن من مصر، و"أرجوحة اللغة الأخيرة" لحسين علي عبدالله من المملكة العربية السعودية، و"رحلة إلى أقصى البدايات في الذاكرة" لعبدالله موسى بيلا من بوركينا فاسو، و"قصيدة الإنسان" لمحمود إبراهيم عبدالسلام من مصر، و"جمرة في فم حواء" لمحمد حسن صالح من العراق.

أما في فئة القصة القصيرة فقد تأهلت الأعمال التالية: "الرجل على وشك فعل شيءٍ ما" لـ ميلود يبرير من الجزائر، و"الأعمى وقصص أخرى" لمحمود صلاح سعد من مصر، و"أين يذهب الموتى؟" لفاطمة إبراهيم العامري من الإمارات، و"صورة المائدة" لإسماعيل خالد محمود من مصر، و"شريط فيديو" لأكثم مجيد الحسين من سوريا.

ووصلت إلى القائمة القصيرة في فئة الدراسات النقدية: "النزعة الحجاجية في النقد العربي القديم وأبعادها البيداغوجية - الوساطة بين المتنبي وخصومه" لـعبدالرحمان ابعيوي من المغرب، و"الفضاء-المكان بين الفلسفة والعلوم الإنسانية" لعبدالعليم محمد إسماعيل من السودان، و"هوية التحديث بين مركزية الذات وحوارية الآخر" لمحمد إسماعيل محمد اللباني من مصر، و"نظام الخطاب السياسي – بحث في استراتيجيات الخطاب السياسي الفلسطيني في الأمم المتحدة" لأحمد راسم خولي من فلسطين، و"مراوغة التاريخ في الآداب والفنون والبصرية" لمحمود إبراهيم محمد الضبع من مصر.

وفي فئة البحوث التاريخية فقد تأهلت البحوث التالية إلى القائمة القصيرة وهي: "العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة الدينية في عصر الدولة الأموية في الأندلس" لمحمد جمال حماد من مصر، و"تاريخ البحث الأثري في شبه جزيرة مسندم" لآمنة بنت خادم بن علي الشحي من سلطنة عمان، و"علاقات الدولة السامانية الخارجية" لعبدالحميد حسين محمود حمودة من مصر، و"المدن في الحضارة العربية الإٍسلامية ودورها الحضاري" لمجدالدين عمر خمش من الأردن، و"المسلمون في كوريا" لمحمد أحمد محمد محمد من مصر.

الجدير بالذكر أن إدارة جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع نوهّت أن الإعلان عن الفائزين في فئة الرواية الإمارتية سيكون في حفل توزيع الجوائز المقرر في 24 فبراير الجاري في الفجيرة.