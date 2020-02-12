حديقة الحيوانات بالعين تطلق برنامجاً متخصصا لتدريب طلاب الطب البيطري

المصدر: العين - البيان

بدأت حديقة الحيوانات بالعين استقبال الفوج الأول من طلبة قسم البيطرة بجامعة الإمارات ضمن برنامجها التدريبي الذي أطلقته مع بداية العام الجاري بهدف تعليم وتدريب الأجيال المستقبلية من المتخصصين في حماية الحياة البرية والحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض، ومد جسور التعاون مع الأطراف المعنية في هذا المجال.



يمتد البرنامج التدريبي لأربعة أسابيع يضم كل أسبوع أربعة طلبة يتم تدريبهم على الممارسة الفعلية للطب البيطري مثل الفحص السريري والتشخيص والأدوية المناسبة لكل حالة والتطعيمات وفحص وتحليل العينات وتشريح الحيوانات النافقة واستخراج التقارير والنتائج، وذلك في مختلف مرافق الحديقة مثل المعاينة الميدانية للحيوانات في بيوتها ومعارضها، وقسم البيطرة، والعيادة، والمختبرات، كما يدرس كل طالب حالة مرضية معينة يقوم بمتابعتها حتى مرحلة الشفاء ورفع التقارير الخاصة بها ومشاركتها مع زملائه.



وقال الدكتور أرشد توسي مدير قسم الخدمات البيطرية في حديقة الحيوانات بالعين " إن هذا البرنامج يأتي ضمن سعينا في صون الطبيعة وتعزيز هذا المفهوم لدى الأجيال القادمة وإشراكهم فيه، فضلاً عن دعمنا للمؤسسات التي تلبي الأهداف المشتركة في حماية الحيوانات المهددة بالانقراض وحماية الحياة البرية."



وعن الإقبال على البرنامج، أضاف " إن ما وجدناه من تجاوب وإقبال نحو الطب البيطري في السنوات الأخيرة يدعونا للفخر بالكوادر الإماراتية التي تثبت كل يوم إمكاناتها وقدراتها على الانخراط في المجالات التي كانت مستحيلة في يوم من الأيام، لنعلم أننا فعلا في وطن اللامستحيل وتحقيق الانجازات الفريدة، وأخص بالذكر هنا الاقبال الملفت من الفتيات على وجه الخصوص ومهارتهن العالية في تعلم الطب البيطري والمنافسة فيه."



مشيرا إلى أن هذا التدريب هو برنامج مكثف ومستقل عن التدريب الذي تقدمه الحديقة لمدة شهرين متواصلين لطلبة التخصصات البيئية والبيولوجية المختلفة، فقد كانت حديقة الحيوانات بالعين من المؤسسات السباقة في تبني ودعم قسم البيطرة بجامعة الامارات من خلال تدريب طلبة اول دفعة عام 2019 وتوظيف أول بيطرية تخرجت منها.