محمية المرموم تستضيف منافسات تحدي الصحراء

المصدر: البيان الإلكتروني

تحتضن محمية المرموم في الساعة الثامنة صباح يوم الجمعة 14 فبراير 2020 منافسات النسخة السادسة من بطولة "تحدي الصحراء" التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي، بجانب بحيرات القدرة ويشارك فيها الآلاف من مختلف الأعمار والجنسيات.

ويواجه المشاركين 22 عائق خلال المنافسات، حيث تتنوع التحديات بالبطولة لتناسب مختلف الفئات من الرجال والنساء وكذلك فئة الأطفال، وينطلق سباق المحترفين من الرجال في الساعة 8:00 صباحًا على أن ينطلق سباق المحترفين للنساء في الساعة 8:20 صباحًا وتنطلق منافسات فئة المحترفين للفرق في الساعة 8:40 صباحًا، حيث يواجه المتسابقين في هذه الفئات 22 عائق على مسافة 10 كيلومترات.

فيما تنطلق منافسات الفئة المفتوحة للكبار في الساعة 9:00 صباحًا على أفواج كل 15 دقيقة فوج ويواجه فيها المتسابقين 12 عائق على مسافة 5 كيلومترات، وتم تخصيص فئة لصغار السن حيث ينطلق سباق الصغار من عمر 6 – 9 سنوات في الساعة 9:00 صباحًا ويواجه المتسابقين في هذه الفئة 11 عائق على مسافة 1 كيلومتر، كما ينطلق سباق الصغار من عمر 10 – 15 سنة في الساعة 9:30 صباحًا ويواجه فيها المتسابقين من هذه الفئة 12 عائق على مسافة 2 كيلومتر، وتقام منافسات خاصة بعيد الحب في الساعة 9:30 صباحًا.

وتعد بطولة تحدي الصحراء أحد أقوى وأصعب بطولات التحدي في العالم التي يحظى المشاركين فيها بفرصة الاستمتاع بالإثارة والتشويق والمغامرة، من خلال تحدي قدراتهم في مواجهة التحديات الصعبة التي سيتم إنشائها في محمية المرموم الطبيعية أحد أجمل المحميات الطبيعية التي يولي المجلس لها اهتمامًا خاصًا، فهي تحتل مكانة مميزة على أجندة الفعاليات الرياضية السنوية، بهدف الترويج لها وتوعية الجمهور والرياضيين بالإمكانيات الطبيعية التي تتمتع بها المحمية، حيث تعد البيئة الأنسب لاستضافة هذه النوعية من البطولات.

وأصبحت دبي مدينة عالمية في بطولات التحدي حتى أطلق عليها مدينة التحديات، ذلك كونها هي المدينة الأولى في العالم التي تحتضن 8 من أشهر وأضخم بطولات التحدي ومن أهمها بطولة سبارتن، وتحدي الوحل، وتحدي الثلج، وتحدي الصحراء، وتحدي ناس الليلي، وسبارتن السيدات، والألعاب الحكومية، وتحدي أفينشورا، والتي تقام في مختلف مناطق دبي مثل جميرا والمرموم وحتا وغيرها من المناطق السياحية والحيوية بدبي، والتي تلبي اهتمامات مختلف شرائح المجتمع والرياضيين من داخل وخارج الدولة، ونفخر أن العديد من هذه التحديات انطلقت من دبي إلى العالم واحتلت مكانة متميزة ومن بينها سباق ديزرت وورير".