عبدالله المعلا يدشن فعاليات "أسبوع الابتكار" بأم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

دشن الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية ورئيس مجلس أمناء جائزة أم القيوين للابتكار أسبوع الابتكار في الإمارة بمشاركة واسعة من الدوائر الحكومية والمحلية إضافة إلى جامعة أم القيوين ومنطقة أم القيوين التعليمية وذلك بحضور عدد من مدراء الدوائر الحكومية والمحلية بالإمارة

وتم صباح أمس بقاعة الاتحاد في أم القيوين إطلاق فعاليات متعددة تعزز من ثقافة الابتكار ودعم البرامج والاستراتيجيات التي تساهم في تبني العديد من الأفكار والممارسات التي تخدم المجتمع وتنمي قدراته وتواكب التطورات العالمية في كافة المجالات، ولعل أبرزها ابتكارات القيادة العامة لشرطة أم القيوين من خلال عرضها لطائرة درون يمكنها من تحديد الأشخاص المصابين بمرض كورونا من خلال اكشاف ارتفاع درجات الحرارة بالنسبة للأشخاص خصوصا أولئك المتواجدين في مناطق التجمعات إضافة الى منصة الدفاع المدني والتي تم خلالها عرض الكثير من الابتكارات التي تساهم في عملية إطفاء الحرائق.