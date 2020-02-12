وزير الصحة: الإمارات تمتلك مخزوناً استراتيجياً من المستلزمات الطبية الأساسية لمواجهة كورونا

المصدر: وام

قال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع إن الإمارات تمتلك مخزوناً استراتيجياً من المستلزمات الطبية الأساسية،

وأوضح معاليه خلال مؤتمر صحفي أن دولة الإمارات، ضمن أوائل الدول التي استلمت كميات مناسبة من المستلزمات الخاصة بالفحص المتقدم لاكتشاف فيروس كورونا المستجد.

وأكد معاليه أن الإمارات أجلت رعاياها من المناطق الموبوءة فور صدور القرار.

وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن العويس: #الإمارات تمتلك مخزوناً استراتيجياً من المستلزمات الطبية الأساسية.. ونحن من ضمن أوائل الدول التي استلمت كميات مناسبة من المستلزمات الخاصة بالفحص المتقدم لاكتشاف #فيروس_كورونا المستجد@mohapuae #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/itQroDe1KS — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 12, 2020