جاهزية الإمارات مكتملة لتحصين المجتمع من كورونا

المصدر: أبوظبي ــ وام

أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الإمارات وبتوجيهات من القيادة الرشيدة كانت من ضمن أوائل الدول التي استلمت كميات مناسبة من مستلزمات الفحص المتقدم لاكتشاف فيروس كورونا المستجد، بهدف ضمان سلامة المجتمع.

وقال في إحاطة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي إنه تم رفع جاهزية المنشآت الطبية بالقطاعين الحكومي والخاص، كما تم رفع حالة الاستعداد في جميع مطارات الدولة وشركات الطيران الوطنية.

ونوّه إلى أن الإمارات تمتلك مخزوناً استراتيجياً من المستلزمات الطبية الأساسية. وأضاف أن جميع حالات المصابين في الإمارات مستقرة، وهناك حالة شفيت، مؤكداً أنه تم الوصول إلى كل المخالطين، وإجراء كافة الفحوص للتأكد من عدم انتقال العدوى. وأضاف أن هناك إشادة دولية كبيرة بتعامل الإمارات مع الحالات المكتشفة.

العويس: الإمارات اتخذت كافة الإجراءات الضرورية فيما يخص فيروس"كورونا" لحماية المجتمع