«إسعاد» تضم «مشار يع قرقاش» إلى خياراتها

المصدر: (دبي - البيان )

ضمت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي مجموعة «مشاريع قرقاش للسيارات» إلى خياراتها التجارية. وبموجب هذا الانضمام، يحصل حاملو بطاقة إسعاد على خصومات خاصة من المجموعة، والتي تضم معرض «بيرل» للسيارات المستعملة، ووكالة «ألفا روميو» للسيارات، ووكالة «GAC» للسيارات.

وقال النقيب يعقوب السويدي، رئيس قطاع السيارات في لجنة إسعاد: «إن الخصومات المتفق عليها تتضمن شراء السيارات المستعملة من معرض «بيرل» للسيارات، يرافقه خصم خاص على تكلفة الصيانة وعلى القيمة الإجمالية لفاتورة قطع الغيار الجديدة، وتضمن الاتفاق حصول حاملي بطاقة إسعاد على خصم خاص على شراء السيارات الجديدة من وكالة «ألفا روميو»، ووكالة «GAC» للسيارات.