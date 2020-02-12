7 دقائق معدل وصول سيارات شرطة دبي إلى مواقع الحوادث

المصدر: دبي - شيرين فاروق

كشف المقدم عبد الله محمد بيشوه رئيس قسم الإنقاذ البري بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي لـ «البيان» أن الإدارة تمتلك أحدث المعدات العالمية في الإنقاذ بكافة أنواعه وبأحجامها المختلفة كذلك لديها كادر مدرب على التعامل مع كافة الحالات، حيث يوجد 22 سيارة مجهزة بالكامل للانتقال إلى مواقع الحوادث عبر 9 نقاط تمركز رئيسية موزعة على جميع أنحاء إمارة دبي بها عنصران أو ثلاثة من رجال الإنقاذ المدربين، وذلك لضمان سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث بمعدل انتقال 7 دقائق.

مشيراً إلى انه تم استحداث نقطة تمركز في موقع اكسبو، وان تلك السيارات مجهزة للتعامل مع مختلف الحوادث خاصة البليغة ومجهزة بالمعدات الهيدروليكية بكافة أحجامها، والمقص الكهربائي الذي يستخدم في التدخل في الحوادث البليغة لتحرير المصابين أو الضحايا من الوفيات، عبر قص السيارات في مختلف أجزائها، إضافة إلى معدات إطفاء حرائق السيارات، وفتح الأبواب وغيرها من المهام التي يكون هدفها إنقاذ الضحايا والحفاظ على أرواحهم.

حفظ الجثث

ونوه المقدم عبد الله محمد بيشوه إلى انه ضمن المعدات التي تمتلكها شرطة دبي 8 سيارات لحفظ الجثث تتسع السيارة الكبيرة منها إلى 48 جثة وهي الأحدث عالمياً، فيما تتسع الصغيرة إلى 24 جثة، وتبلغ درجة الحرارة فيها 25 تحت الصفر حيث يبلغ عدد السيارات الكبيرة اثنين والصغيرة 4، بالإضافة إلى سيارتي دفع رباعي تتسعان لأكثر من جثة والتي تستخدم في الرمال والمناطق الوعرة.

استخدام

ولفت المقدم بيشوه إلى أن السيارات الـ 22 للإنقاذ تستخدم في حالات الحوادث البليغة والخطرة أو الكوارث والتي يزيد فيها أعداد الوفيات عن اثنين، بحيث يتم نقل الجثث دفعة واحدة إلى مقر الطب الشرعي دون لمسها بعد أن يتم الاحتفاظ بالجثث داخلها لفترة التحقيقات والتي تصل إلى عدة أيام في بعض الحالات، خاصة إذا كان أقارب المتوفى غير متواجدين في الدولة.

ونوه المقدم بيشوه إلى انه تم استخدام تلك السيارات في 5 حوادث تقريبا خلال الأعوام الماضية، منها حوادث الطرق التي يكون فيها ارتفاع في أعداد الوفيات، كما يتم الاستعانة بتلك السيارات المجهزة من قبل الإمارات الأخرى في الحالات الحرجة، منوهاً إلى انه في بعض الحوادث تكون الجثث عبارة عن أشلاء، لذا يتم تجميع الأجزاء الآدمية في أكياس خاصة من قبل المتخصصين ووضعها في تلك السيارات ونقلها إلى الأدلة الجنائية لاستكمال التحقيقات مع حفظ تلك الجثث والأشلاء بطريقة آمنة داخل السيارات المجهزة.

300

أشار المقدم عبد الله بيشوه إلى أن الإدارة لديها 300 شخص من الكوادر العسكرية والمدنية وان العاملين في الميدان منهم يتلقون تدريبات يومية مستمرة وفق جدول شهري وسنوي ووفق عدد ساعات محددة على جميع المعدات التي تمتلكها الإدارة والذي يساهم في الحفاظ على اللياقة البدنية وتحقيق الجاهزية المرتفعة باستمرار بما يتناسب ومكانة شرطة دبي المتقدمة عالمياً.