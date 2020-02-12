تعزيز التعاون بين جهازي شرطة أبوظبي وعجمان

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والوفد المرافق له وذلك بمقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات العمل الشرطي والأمني، والاطلاع على الجهود التطويرية التي تشهدها شرطة أبوظبي ضمن منظومة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.

وتطرق اللقاء إلى أهمية التنسيق المشترك بين الجانبين في المجالات الشرطية والأمنية بما يسهم في الوقاية من الجريمة، والتصدي لها، باستخدام التقنيات والوسائل الحديثة، وتبادل الخبرات واستثمارها في تطوير العمل الشرطي. وأكد قائد عام شرطة عجمان أهمية مثل هذه الزيارات في تعزيز التواصل والتعاون بين الجانبين في المجالات كافة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار.

وحضر اللقاء اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، ومديرو القطاعات بشرطة أبوظبي.