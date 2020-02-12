سيف بن زايد يطلق نظام «الفؤوس للتميز» في الدفاع المدني

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس نظام «الفؤوس للتميز - الدورة الأولى 2020» والذي يعد وسيلة ابتكارية للتقييم في مراكز الدفاع المدني بالدولة ويعزز نشر ثقافة التميز والابتكار بين صفوف منتسبي القطاع.

حضر الإطلاق اللواء الدكتور جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، والعميد محمد عبدالله النعيمي مدير الإدارة العامة لشؤون الإطفاء والحماية والسلامة بالقيادة العامة للدفاع المدني، والعميد محمد عبدالله التكاوي مدير إدارة الشؤون الإعلامية بالقيادة العامة للدفاع المدني، وعدد من الضباط.

وأكد اللواء الدكتور جاسم المرزوقي، أن وزارة الداخلية حريصة على تعزيز ثقافة التميز والريادة وتطور العمل بشكل مؤسسي قائم على أسس من التقييم العلمي الذي يساهم في تطوير الأداء ورفع كفاءات وقدرات العاملين.

مشيراً إلى أن نظام «الفؤوس للتميز» يعد خطوة في مسار تعزيز وقياس الأداء واستكمالاً لمسيرة متميزة.. وللحفاظ على استدامة الريادة والنجاحات جاء هذا النظام كوسيلة فاعلة للتقييم وقياس الأداء وفق معايير متطورة تعتمد أسس الإبداع والابتكار بما يتناسب مع توجيهات حكومة الإمارات في تعزيز ونشر ثقافة التميز.

وقال «إننا من خلال النظام يتم وضع مستهدف واضح وربطه بمؤشرات استراتيجية، يساهم في تحقيق النتائج الإيجابية للمراكز، ويعمل على تحفيز العاملين وتشجيعهم على المنافسة، ونشر المعرفة وتبادل أفضل الممارسات والخبرات والعمل بها وفق الممارسات العالمية المتطورة لتحقيق أكبر استفادة لأفراد المجتمع».

بدوره، قال الرائد حميد آل علي مدير إدارة شؤون السلامة العامة والتدخل السريع بالقيادة العامة للدفاع المدني، إن نظام الفؤوس للتميز بمقام نظام داخلي جديد للتميز بين جميع مراكز الإطفاء في الدولة لتشجيع روح المنافسة، ونشر ثقافة التميز بين كافة العاملين في مراكز الدفاع المدني، بحيث يعتمد التقييم على الأعمال التخصصية، والرئيسة لمراكز الدفاع المدني «الوقاية والإطفاء والإنقاذ».

وأوضح أن النظام يعتمد في معايير التميز على قياس الأثر في تطبيق الدليل التشغيلي للمراكز، والتفتيش المعلن والمفاجئ، وكذلك قياس مؤشرات التميز في محور الوقاية والسلامة بين المراكز، وذلك انسجاماً مع رؤية وزارة الداخلية، الهادفة إلى ترسيخ مفهوم التميز والإبداع وتطبيق أفضل الممارسات في مجال التميز المؤسسي في وزارة الداخلية، والارتقاء بالأداء الوظيفي.

خطط

وأضاف إن نظام الفؤوس للتميز يرتكز في قياسات الأثر على التأكد من تطبيق الخطط التشغيلية للمراكز، وتحديد آلية التعامل قبل وأثناء وبعد الحدث، بما في ذلك طرق العمل الميداني لضباط المراكز وآلية تنفيذ المهام الموكلة إليهم في مناطق الاختصاص للتأكد من تطبيق المباني والمنشآت اشتراطات الوقاية والسلامة، وكذلك العمل بدليل إجراءات الطوارئ والدليل التشغيلي الجديد لمراكز الدفاع المدني لتوحيد العمليات الإدارية والإجراءات المعمول بها في المراكز، ما يساهم في تحسين مؤشرات جودة الحياة وتفعيل مفاهيم التفكير الاستباقي لمراكز الإطفاء.

تعز يز جودة الحياة الرقمية

أطلق مجلس جودة الحياة الرقمية خط اتصال واستشارات لتقديم الدعم للأسر بهدف حماية الأطفال والشباب وتعزيز جودة حياتهم الرقمية.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عبر «تويتر»: «تحرص قيادتنا في دولة الإمارات على جودة حياة أبنائها وشبابها، ويسرنا في مجلس جودة الحياة الرقمية الإعلان عن إطلاق خط اتصال واستشارات لتقديم الدعم للأسر بهدف حماية أطفالنا وشبابنا وتعزيز جودة حياتهم الرقمية».