استطلاع: 93 % يؤكدون أهمية إفساح الطر يق للطوارئ

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكد 93 % من المشاركين في استطلاع لشرطة أبوظبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن إفساح الطريق لمركبات الشرطة والإسعاف والطوارئ والمواكب الرسمية، يعزز السلامة لأفراد الجمهور.

وقال العميد محمد علي المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، إن حملات التوعية المستمرة التي تنظمها شرطة أبوظبي عززت بشكل كبير من الوعي الأمني لدى الجمهور الذي أصبح شريكاً مهماً في تحقيق رؤية شرطة أبوظبي الساعية إلى مجتمع آمن وتعزيز سلامة مستخدمي الطرق.

وأضاف: إن الخطة الإعلامية لشرطة أبوظبي خلال السنوات الأخيرة عملت على تغيير مفهوم العلاقة مع أفراد المجتمع باعتبارهم مكوناً أساسياً في منظومة الشراكة المجتمعية وطرفاً فاعلاً ومؤثراً في رفع مستوى الوعي الأمني من خلال فتح قنوات التواصل المباشر بين شرطة أبوظبي وجمهورها على منصات التواصل الاجتماعي وإعطاء المتابعين مساحة واسعة من التعبير عن مقترحاتهم من خلال استطلاعات الرأي وغيرها من أساليب قياس الرأي العام التي تستفيد منها منها الإدارات المعنية في تطوير خدمات الجمهور.

وأشار إلى أن استطلاعات الرأي التي تجريها شرطة أبوظبي لقياس أثر الحملات التوعوية تلقى تفاعلاً واسعاً من جمهور المتابعين للتواصل الاجتماعي، ومضيفاً أن 93% من المشاركين أكدوا أهمية إفساح الطريق لمركبات الشرطة والإسعاف والطوارئ والمواكب الرسمية، ما يؤكد الإحساس بالمسؤولية المجتمعية لدى الجمهور ومدى الوعي الذي وصلت إليه كافة شرائح المجتمع بأهمية الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، والتحلي بالسلوكيات الإيجابية لتعزيز السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق، موضحاً أن الاستطلاع نُشر في مختلف منصات التواصل الاجتماعي لشرطة أبوظبي، وبعدة لغات حرصاً منها على مشاركة أكبر شريحة من الجمهور.