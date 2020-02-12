اللجنة الإماراتية - البريطانية تبحث تعزيز التعاون

المصدر: لندن - وام

عقدت اللجنة الإماراتية - البريطانية المشتركة اجتماعها الـ 19، أمس في لندن. وترأس وفد الدولة خلال الاجتماع، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، فيما ترأس الجانب البريطاني الدكتور أندرو موريسون وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية.

والتقى وفد الدولة الذي ضم مسؤولين من وزارات الخارجية والتعاون الدولي، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتغير المناخي والبيئة، بمسؤولين من وزارات الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة، والداخلية، والتنمية الدولية، والتجارة الدولية، وغيرها لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد المسؤولون في وفد الدولة حرصهم على تعزيز التعاون مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات، وأهمها التجارة، والتبادل الثقافي، ومكافحة التمويل غير المشروع، والجرائم، والدفاع.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش: «إن اجتماع اللجنة المشتركة الإماراتية - البريطانية الـ 19 يوفر منصة لمعالجة عدد من القضايا الأساسية للشراكة الدائمة بين الإمارات والمملكة المتحدة. وما زالت الدولتان ملتزمتين التزاماً راسخاً بالسعي إلى تحقيق آفاق متقدمة للتعاون في القطاعات الرئيسية، ونرحب بنتائج مناقشاتنا المثمرة بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب المسؤولون في وفد الدولة عن اهتمامهم بالبيئة الاستثمارية في المملكة المتحدة، في مرحلة ما بعد عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وأشادوا بالتعاون القائم حالياً بين البلدين عبر مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني والمجلس الاقتصادي المشترك، والعلاقات التجارية القوية التي تربط بين الإمارات والمملكة المتحدة.

وأشار الجانبان إلى الفرص القادمة لتعزيز التبادل الثقافي في الفترة التي تسبق استضافة الإمارات لإكسبو 2020 دبي.

وعلى صعيد آخر، ناقش الجانبان الجهود المبذولة لمكافحة آثار تغير المناخ، واستعرضا سبل العمل معا لإنجاح مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين حول تغير المناخ، والذي يعقد في مدينة غلاسكو بنوفمبر 2020، وأكدوا اهتمامهم بتعزيز التعاون في مبادرات تمكين وحماية المرأة والفتيات في جميع أنحاء العالم.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك مع التأكيد على التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. واستعرضا سبل التعاون بين السفارات في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب.