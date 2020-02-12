سعود بن صقر: الإعلام الوطني مرآة تعكس للعالم إنجازاتنا ومكتسباتنا الحضارية

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الإعلام شريك رئيسي فاعل في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة، مشدداً على أهمية دوره في تسليط الضوء على التطورات المتلاحقة بمختلف المجالات وأثرها في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة والاطلاع على مشاريعه وخطط العمل لعام 2020، حيث كان في استقبال سموه هبة فطاني، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، وفريق عمل المكتب.

وفي جلسة حوارية خاصة، تحدث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن رؤيته لدور الإعلام والتواصل في صياغة الحاضر واستشراف المستقبل، حيث قال: «الإعلام الجاد والهادف يكتسب مع مرور الوقت أهمية متزايدة في التعريف بالجهود والنجاحات المتحققة بهدف خلق تواصل إيجابي وبنّاء يستند إلى الحقائق والأرقام. والإعلام الوطني هو المرآة التي تعكس للعالم إنجازاتنا ومكتسباتنا الحضارية، وهو خط الدفاع الأول عن قيمنا ومبادئنا وهويتنا الوطنية، ولطالما لعب الإعلام الإماراتي دوراً إيجابياً في تشكيل الرأي العام وتعزيز روح المواطنة الصالحة منذ مرحلة التأسيس كما ساهم في نقل صوت الوطن والمواطن بكل مصداقية وشفافية».

وأضاف سموه: «نملك في رأس الخيمة رؤية إعلامية شاملة ونظرة مستقبلية لواقعنا الإعلامي ستسهم في مواكبة ما تشهده الإمارة من تطورات متسارعة في العديد من القطاعات الحيوية وستعزز من إيصال الرسالة الإعلامية بكل ما تحمله من ثوابت وطنية ومسؤولية مهنية لخدمة التوجهات التنموية الشاملة للإمارة».

وعن تصوراته للدور الذي يلعبه المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، قال سموه: «نعوّل كثيراً على الدور الكبير الذي يلعبه المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة في ريادة التوجهات الإعلامية خلال المرحلة القادمة، إذ تقع على المكتب مسؤولية نقل رسالة رأس الخيمة وصورتها الحضارية إلى كافة أنحاء العالم».

وخلال حديثه مع فريق العمل بالمكتب الإعلامي، شدد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على ضرورة تبنى أحدث التقنيات والأساليب العلمية الحديثة الكفيلة بدعم منظومة العمل، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن إبداع العنصر البشري سيظل المكون الأهم في هذه المنظومة.