محمد بن زايد يبحث التعاون مع وفد «مجلس المحيط الهادئ للسياسة الدولية»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر الحصن بأبوظبي وفد «مجلس المحيط الهادئ للسياسة الدولية» برئاسة الدكتور جيرولد غرين الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس.

ورحب سموه بوفد المجلس ـ (مقرّه مدينة لوس أنجلوس الأمريكية) ـ وتبادل معهم الأحاديث الودية وإمكانات التعاون بين المجلس والمؤسسات والمراكز البحثية المعنية في دولة الإمارات لإيجاد الحلول والأفكار التي تعزز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية وتمكينها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة والازدهار العالمي. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر مجلس قصر الحصن سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.