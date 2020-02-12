تكر يم المبادرة الفائزة بــ«راية حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2019» اليوم

المصدر: دبي – وائل نعيم

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ينظم اليوم مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي «ملتقى حمدان»، وسيتم إعلان وتكريم المبادرة الحكومية الفائزة براية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2019 والأفكار الفائزة ضمن بطولة «بناة المدينة الشباب».

وترشحت 9 مبادرات مقدمة من 8 جهات حكومية للحصول على راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2019، تم اختيارها من أصل أكثر من 70 مبادرة عملت عليها الجهات الحكومية المشاركة لتحسين 40 خدمة رئيسية.

وتتضمن قائمة الجهات والمبادرات المرشحة، مبادرة «الجريمة الإلكترونية» من القيادة العامة لشرطة دبي، ومبادرتي «نول بلاس» و«تك تاكسي» من هيئة الطرق والمواصلات، ومبادرة «الاتصال المرئي» من محاكم دبي، ومبادرة «الاستجابة الذكية» (مياه) من هيئة كهرباء ومياه دبي، و«نظام ملاك» من دائرة الأراضي والأملاك، و«نظام ترخيص الأفراد الذكي» من هيئة الصحة بدبي، و«الرخصة الفورية» من اقتصادية دبي، و«المنسق» من جمارك دبي.

تطوير ‏

وأسهمت «راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية» في دفع الجهود الرامية إلى تطوير أدوات العمل الحكومي بما يضمن إيجاد حلول ناجحة للتحديات الحالية والمتغيرات المتسارعة ومواكبة المستقبل، ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك لتحقيق سعادة المتعاملين وأفراد المجتمع باعتبارها ركيزة أساسية لضمان مواكبة الخدمات المبتكرة لتطلعات وطموحات أفراد المجتمع واستكشاف آفاق جديدة لسعادة المتعاملين.

ويعمل مركز نموذج دبي على تحفيز الجهات الحكومية بهدف تطوير الخدمات باستخدام منهجيات وأدوات نموذج دبي للخدمات الحكومية، وتشجيع التعاون والتبادل المعرفي بين تلك الجهات، بغية تلبية حاجات الحاضر والمستقبل وتحقيق سعادة المتعاملين.