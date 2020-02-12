«إبداعات عربية» يناقش أثر التكنولوجيات الرقمية على قطاعات الأعمال

المصدر: دبي – البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، تم الإعلان خلال مؤتمر صحفي أقيم أمس عن انطلاق فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مؤتمر ومعرض إبداعات عربية في الفترة بين 24 – 26 فبراير الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويقام هذا الحدث الذي يسلط الضوء على الإبداعات والابتكارات في العالم العربي تحت شعار «بناء مستقبل الأعمال والابتكار: إنترنت الأشياء والمجتمعات»، ويستقطب نخبة من الخبراء وصناع القرار والقادة من مختلف أرجاء العالم لمناقشة الفرص والتحديات التي تفرضها التكنولوجيات الرقمية على قطاعات الأعمال المختلفة، إلى جانب تأثير إنترنت الأشياء على نمط الحياة.

وأقيم المؤتمر الصحفي في مقر جامعة حمدان بن محمد الذكية، والذي ترأسه فهد السعدي، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية لتنمية الجامعة، والمهندس أنس المدني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجوعة اندكس القابضة، وبحضور عدد من المسؤولين من جامعة حمدان بن محمد الذكية وممثلين من الإعلام.

وأوضح فهد السعدي، أن الدورة المرتقبة تمثل استكمالاً للزخم القوي الذي حققته الدورات السابقة على صعيد تحفيز الاستثمار في الابتكار، باعتباره حجر الأساس لصنع مستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً واستدامة.

وأضاف: يتسم جدول أعمال الدورة المرتقبة بالغنى والتنوع، مع التركيز على الابتكار تماشياً مع توجه دولة الإمارات التي تعتبر سبّاقة عربياً ورائدة عالمياً في تطويع وتسخير التكنولوجيا والابتكار في خدمة المسيرة التنموية، لتقود اليوم مسيرة الريادة في خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والإنتاجية والإبداع وريادة الأعمال، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة.

وأضاف: تستحوذ تقنية»إنترنت الأشياء«على حيز كبير من أجندة»مؤتمر ومعرض إبداعات عربية 13«، بالنظر إلى أهميتها كأحد أبرز الابتكارات التكنولوجية الداعمة لمسيرة النمو الاقتصادي، لما تحمله من فرص واعدة وأفكار إبداعية.

ويأتي التركيز على التقنية المبتكرة في الوقت الذي تشهد فيه الإمارات تطوراً لافتاً وزيادة لافتة في حجم الإنفاق على حلول إنترنت الأشياء، والذي يتوقع أن يبلغ 1.4 مليار دولار محلياً بحلول العام 2023، وأن يصل إلى 17.63 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط بحلول العام ذاته.

توسع

من جانبه، قال المهندس أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة: يشهد العالم اليوم توسعاً ملحوظاً في مجالات استخدام إنترنت الأشياء، لا سيما من قبل الشركات والحكومات حول مختلف أرجاء العالم بهدف زيادة نطاق أعمالها.

ونحن في مؤتمر ومعرض إبداعات عربية أدركنا أهمية هذا المجال والفائدة التي يمكن تحقيقها من هذه التكنولوجيات المستقبلية لتعزيز الأعمال ودعم الابتكار فيها.