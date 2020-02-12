عبدالله البسطي يثمّن جهود طلال بالهول وعبدالله المري وعصام الحميدان

المصدر: دبي ـ البيان

ثمّن معالي عبد الله محمد البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المفوض العام لمسار التطوير الحكومي في مجلس دبي، جهود معالي اللواء طلال بالهول، المفوض العام لمسار الأمن والعدل في مجلس دبي، ومعالي اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المفوض العام لمسار خدمات المواطنين في مجلس دبي، والمستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي.

ونشر معالي عبد الله البسطي عبر «تويتر» صورة تجمع معالي اللواء طلال بالهول ومعالي اللواء عبد الله المري والمستشار عصام الحميدان، مدوّناً عليها: «يديرون أهم وأعقد الملفات في دبي لتحقيق الأمن والأمان لنا ولكل مقيم على هذه الأرض الطيبة.. لهم منا جزيل الشكر والتقدير».