«تنفيذي الشارقة» يعيد تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس عدداً من القرارات بشأن إعادة تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية في الإمارة وترقية وتعيين عدد من المديرين. فقد ناقش المجلس - خلال جلسته التي عقدت في مكتب سمو الحاكم - جملة من الموضوعات الحكومية المهمة المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها عدداً من القرارات التي تصب في تطوير العمل الحكومي وتوفير أفضل الخدمات لكافة القاطنين في إمارة الشارقة.

استقرار وظيفي

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اطلع المجلس على التقرير السنوي للجنة العليا للموارد البشرية في إمارة الشارقة، حيث أوضح الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية أهم أعمال اللجنة خلال عام 2019 وأبرز نتائج قراراتها الصادرة عن اجتماعاتها.

وأوضح رئيس دائرة الموارد البشرية أعداد الاجتماعات للجنة العليا ولجانها الفنية وجملة القرارات والتعاميم التي أصدرت خلال أعمالها، بالإضافة إلى دراسة الحالات القانونية والتظلمات بما يوفر الاستقرار الوظيفي لجميع موظفي حكومة الشارقة.

واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مشروع قانون الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس بدراسة التعديلات المرفقة للمشروع ورفعه إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة توطئة لإصداره.

وأصدر المجلس القرار رقم (4) لسنة 2020 بإعادة تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة، ونص القرار على أنه استناداً لنص المادة (21) من القانون رقم (2) لسنة 2007م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، تنشأ ثماني لجان لفض المنازعات الإيجارية في الشارقة ولجنتين استئنافيتين وخمس دوائر تنفيذ.

وتتبع اللجان بلدية مدينة الشارقة مالياً وإدارياً، وتكون مدة العضوية فيها سنتين ميلاديتين وتستمر اللجان في تصريف أعمالها لدى انتهاء مدتها إلى أن يتم تعيين لجان جديدة ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ونص القرار على أن تستمر اللجان في عقد جلساتها في فترة العطلة القضائية وذلك بالتنسيق مع دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل.

ترقية

وأصدر المجلس القرار رقم (5) لسنة 2020 بشأن ترقية مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم، ونص القرار على أن ترقى هنادي عبيد السويدي مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم إلى درجة مدير دائرة اعتباراً من تاريخ 1 فبراير 2020م، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر المجلس القرار رقم (6) لسنة 2020 بشأن ترقية وتعيين مدير لدائرة الإسكان بالشارقة، ونص القرار على أن يرقى المهندس إبراهيم محمد علي عبدالله الحوسني مدير إدارة الأفرع في دائرة الإسكان إلى درجة مدير دائرة ويعين مديراً لدائرة الإسكان في الشارقة.