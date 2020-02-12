مناقشة إحالة المتعاطين لـ«التأهيل» بالشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

استقبل اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة مؤخراً بمقر مركز التأهيل الخاص بشرطة الشارقة وفداً من المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة برئاسة الدكتور شاهين المازمي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس، بحضور مديري الإدارات وعدد من ضباط الشرطة وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري والعاملين بالمركز، وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات والاستفسارات المتعلقة بسير الأداء بمركز التأهيل الخاص ومهام واختصاصات المركز، والخطوات والإجراءات المتعلقة بالمحالين من المتعاطين إلى المركز من جانب الشرطة والجهات القضائية، إلى جانب التسهيلات الممنوحة للمتقدمين للعلاج من تلقاء أنفسهم، فضلاً عن الخطة العلاجية التي يتم بها التعامل مع مراجعي المركز منذ دخولهم للمركز حتى انتهاء فترة العلاج.

من جانبهم أعرب أعضاء الوفد الزائر عن شكرهم وتقديرهم لجهود شرطة الشارقة، وحرصها على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في معالجة كافة المشكلات.