وفد من خبراء «المنتدى الحضري» يشيد بجهود الشيخة فاطمة

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد وفد من الخبراء المشاركين في فعاليات المنتدى الحضري العالمي العاشر بالجهود التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لدعم وتمكين المرأة الإماراتية.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد مقر الاتحاد النسائي العام أمس، حيث استقبله عدد من المسؤولات في الاتحاد النسائي.

وقدمت أحلام اللمكي مديرة إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد، وناجعة المنصوري رئيسة قسم العلاقات الدولية في الاتحاد النسائي ونقطة الاتصال لمكتب الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي شرحاً عن مجالات عمل الاتحاد النسائي العام واستعراضاً لملامح الاستراتيجية الوطنية للمرأة التي يعمل الاتحاد على تنفيذها وأهم الإنجازات التي حققها في مجال تمكين المرأة عن طريق المساهمة بشكل دوري وفعّال بمراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة وتنمية وتطوير قدراتها وفي مجال خدمة المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص.

وزار الوفد قاعة الجوهرة حيث اطلع على مجموعة من الأوسمة والدروع التي حصلت عليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من قادة الدول والمؤسسات والجهات المحلية والدولية.