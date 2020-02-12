نورة السويدي تعرض في الرياض تجربة الإمارات في تدريب النساء

المصدر: الرياض - وام

أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، نجاح الدورة الـ 39 للجنة المرأة العربية التي عقدت بالرياض خلال الـ 9 والـ 10 من فبراير الجاري.

وأضافت في تصريح لها عقب اختتام أعمال الدورة مساء أول من أمس: «إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية توجه دائما بالمشاركة الفعالة في الاجتماعات المتعلقة بالمرأة وتأييد الجهود التي تبذل من اجل تمكينها وحمايتها من العنف الأسري».

وقالت: «إن الوفد تفاعل مع هذه الاجتماعات وبنود جدول الأعمال وركز على ضرورة تمكين المرأة في جميع المجالات ومناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري خاصة في أوقات النزاعات والنزوح».

وعرضت السويدي تجربة الدولة الناجحة في تدريب النساء على عمليات حفظ السلام والأمن بالتعاون مع وزارة الدفاع والاتحاد النسائي العام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مشيرة إلى أن سمو أم الإمارات تدعو إلى تقديم كافة التسهيلات لتنفيذ هذا البرنامج بما يخدم المرأة ويفتح لها مجالات التمكين في كل مجال.