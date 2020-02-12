«الوحدات المساندة» ينطلق اليوم

المصدر: (أبوظبي - وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينطلق اليوم مهرجان الرماية السنوي الثامن 2020 للمدنيين الذي تنظمه قيادة الوحدات المساندة ويستمر حتى 21 فبراير الجاري.

ويهدف المهرجان - الذي يعد من المهرجانات الرائدة في الدولة - إلى تأصيل حب الوطن والولاء للقيادة الرشيدة من خلال تعزيز أواصر التواصل والتلاحم الفعال في المجتمع وإبراز دور القوات المسلحة في خدمة المجتمع الإماراتي، فضلاً عن تنمية مهارات أبنائه في الرماية وترسيخ الهوية الوطنية والمحافظة على المورث الوطني ونشر رياضة الرماية وزيادة عدد ممارسيها.