«ذا تايمز»: الإمارات تبهر العالم بمسبار الأمل

المصدر: (دبي- سيد صالح)

ذكرت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية أن الإمارات ودبي تبهران العالم بمسبار الأمل المقرر إطلاقه هذا العام في جولة إلى كوكب المريخ لاكتشافه وإجراء دراسات عن ظروف المناخ السائدة على سطحه.

ونشرت الصحيفة، أمس، تقريراً خاصاً عن المسبار بمناسبة وصوله إلى «مركز محمد بن راشد للفضاء» في دبي كي يخضع للاختبارات النهائية قبل إطلاقه المنتظر في منتصف يوليو المقبل.

وأوضح التقرير أن مسبار الأمل ينضم إلى قائمة زاخرة بالمشروعات والإنجازات الكبرى التي استطاعت الإمارات ودبي من خلالهما كسب انتباه العالم.

وذكر التقرير أن هذه القائمة تضم أطول برج في العالم وأول جزر اصطناعية في العالم مصممة على شكل خارطة العالم بكل ما عليها من دول.

وأضاف تقرير «ذا تايمز» أن مسبار الأمل يعد بمثابة دليل آخر على طموح الإمارات ودبي الجامح نحو النجاح وحجز مكان دائم لهما بين الكبار في العالم، خاصة أن مهمة المسبار تعد الأولى من نوعها لدولة عربية وإسلامية.

وذكر التقرير أن المسبار من المقرر له أن يصل إلى المريخ خلال العام المقبل، أي بالتزامن مع احتفال الإمارات باليوبيل الذهبي على تأسيسها، فيما يعد دلالة واضحة المغزى، حيث تصل الإمارات إلى المريخ في عيدها الــ 50.