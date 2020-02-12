بلدية رأس الخيمة تعقد أول قمة للطاقة 15 يونيو

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تطلق دائرة البلدية أول قمة للطاقة في الإمارة خلال الفترة 15 – 16 يونيو 2020، وستجمع القمة رواد الفكر العالميين مع القادة وصناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن القمة الأولى للطاقة تأتي في إطار الجهود الهادفة لدعم وتطوير هذا المجال وزيادة فرص التعلم وتبادل الخبرات عبر استراتيجيات مماثلة في المنطقة والعالم، وضمن استراتيجية تطبيق استخدام كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة التي تطبقها حكومة رأس الخيمة، والتي تعد محفزاً لزيادة قدرة التنافس الاقتصادي في الإمارة.

وأضاف: سيناقش المشاركون خلال القمة، التوجهات الناشئة حول عدة مواضيع في مجالات المباني الخضراء وتحديث المباني، والتنقل الفعال.