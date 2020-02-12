تقنيات ذكية وأجهزة ترجمة فوريةتساعد المكفوفين في «سايت مي»

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

أكد مشاركون في معرض ومؤتمر تقنيات الإعاقة البصرية «سايت مي» الذي انطلق صباح أمس في مركز إكسبو الشارقة ويستمر 3 أيام أن المعرض يمثل فرصة لتبادل الآراء والخبرات في مجال الإعاقات البصرية، ما ينعكس إيجاباً على الخدمات التي تقدم لأصحاب الهمم المكفوفين، فتم خلاله عرض الكثير من التقنيات الذكية التي تمكن المكفوفين من تجاوز التحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية، حيث تم عرض أجهزة ترجمة فورية ونماذج لحدائق مجهزة وكلاب صديقة تساعد المكفوفين.

وقال ضبية حسون مدير المبيعات في شركة (سايبر تك) إنه تم عرض مجموعة من الأجهزة الحديثة والذكية لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر، منها جهاز (إنسايد وان)، وهو كمبيوتر لوحي يجمع بين الجماليات والأداء التكنولوجي وبيئة العمل في خدمة ضعاف البصر، ويعمل على نظام ويندوز ومزود بشاشة مقاس 1 انش تعمل باللمس مع شاشة قراءة برايل من 32 خلية قابلة للتحديث تلقائياً، تمكن من عملية التظليل بالنسبة للكفيفين، إضافة إلى الحفاظ على البطارية، كما زود بلوحة مفاتيح محفورة في الزجاج تمكن المستخدمين من الكتابة بواسطتها أو اختيار لوحة مفاتيح ( Qwerty )، إضافة إلى الترجمة الفورية عن طريق برايل إلى النص والعكس بلغات متعددة.

وقال خالد الحدادي من بلدية العين إنه تم عرض كلاب مدربة صديقة لأصحاب الهمم، خصوصاً المكفوفين، حيث تقوم بمساعدتهم في حياتهم اليومية، وذلك من خلال تدريبها بواسطة شركاء استراتيجيين، وتم تزويد تلك الكلاب بطوق يربط على الكلب تمكن الكفيف من عبور الطرق وممارسة حياته اليومية دون منغصات تذكر، مبيناً أن الكلاب تم تدريبها على كشف عملية ارتفاع السكر أو انخفاضه بالنسبة للأطفال.

16 حديقة

وتقول المهندسة هند عتيق مهندسة معمارية في بلدية العين إنه تم تصميم 16 حديقة بصورة تساعد المكفوفين من خلال توفير كافة احتياجاتهم بهدف دمج تلك الفئة مع أفراد المجتمع، كما تم تنسيق الحدائق بواسطة فريق متخصص راعى الأرضيات المطاطية والألعاب الرملية.

مبينة أن الحدائق تم تزويدها بممرات للمشاة بها مقابض بلغة البرايل، ومكتوب عليها عبارات ترحيبية تمكن أصحاب الإعاقة البصرية من التحرك في كافة الممرات، كما أن حديقة الأمل تعد أول حديقة في أبوظبي تشمل كافة احتياجات أصحاب الهمم.

إنزال الكتب

وقال محمد عبدالرحمن مدير المبيعات بشركة البسام لتقنيات الكفيفين ومقرها الرياض إنه تم عرض عدد من الأجهزة الذكية التي تعين المكفوفين على الحركة والتعامل مع الأجهزة الذكية، وأبرزها أجهزة حديثة وبأحجام متفاوتة تبدأ من (5 ـ 8 ـ 12- 16) بوصة تساعد ضعاف البصر والمكفوفين على تغيير الخلفيات وإنزال الكتب على الجهاز.