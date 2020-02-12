صنّاع الأمل.. من توفير الماء إلى رعاية المحتاجين والفقراء

فيما تستعد مبادرة «صنّاع الأمل» لتتويج الأبطال من نجوم العطاء العربي في دبي يوم الخميس الموافق لـ20 فبراير الجاري، تبرز من بين أكثر من 92 ألف مشاركة تلقتها المبادرة من 38 دولة حول العالم قصص إنسانية ملهمة تحتفي بالعطاء وتسجل محطات مضيئة في العمل الخيري والإنساني العربي.

وإذ تتنوع مبادرات أبطال العطاء والبذل من كافة أنحاء العالم العربي في مختلف مسارات البناء والتعليم والصحة والبيئة والإغاثة وتمكين المجتمع، ترسم مبادرة صناع الأمل المندرجة ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية نماذج مضيئة وتحتفي بقامات إنسانية متميزة على مستوى الوطن العربي.