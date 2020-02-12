100 % زيادة مركبات التأجير الذكي في دبي العام الجاري

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي موافقتها لزيادة عدد مركبات التأجير الذكي بنسبة 100 % خلال العام الجاري، ليرتفع بذلك عدد المركبات من 400 مركبة إلى 800 مركبة تأجير ذكي موزعة في إمارة دبي، ومنحت الموافقة لكل من المشغّلين الحالييّن رفع عدد المركبات التي تمتلكها كل شركة من 200 إلى 300 مركبة، كما نصت الموافقة على انضمام مشغل جديد لتقديم خدمات التأجير الذكي للجمهور والتي بواقع 200 مركبة في الوقت الحالي.

وقال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، إن هذه الخدمة تأتي في إطار الاستجابة لمتطلبات مبادرة «المدينة الذكية» التي أطلقتها حكومة دبي، ورفع عدد مركبات التأجير الذكي من 200 إلى 400 مركبة في المرحلة الأولى ورفع العدد إلى 800 مركبة في المرحلة الثانية يعكس زيادة الطلب على هذه الخدمة التي بلغ فيها معدل التشغيل للمركبات 5 رحلات يومياً لكل مركبة.

وأوضح أن مركبات التأجير الذكي متوزعة على أكثر من 45 موقعاً مرتبطة جميعها مع وسائل النقل الجماعي في دبي، وتوفر الخدمة بديلاً للأشخاص الذين لا يرغبون في الالتزام بامتلاك مركبة، أو لا يحتاجون المركبة للتنقل في كل يوم.

ولفت إلى أن خدمة التأجير الذكي تعد وسيلة بديلة لمستخدمي المواصلات العامة في إمارة دبي، تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم وطبق فيها أفضل الممارسات العالمية بشأن الاستخدام المشترك للمركبات المستأجرة، إضافة إلى أنها تعد وسيلة نقل ذات كفاءة عالية وبكُلفة مالية منخفضة، مشيراً إلى أن الخدمة تتم دون الاستعانة بأي عنصر بشري عند تسلم المركبة وإرجاعها، ولا يتطلب استخدامها سوى تحميل التطبيق والتسجيل في نظام إدخال رقم التعريف الشخصي في الجهاز الموجود بالمركبة، وأنه عند الانتهاء من استخدام المركبة يتم إغلاقها عبر التطبيق.

وأشار إلى أن الخدمة متاحة للمقيمين والسياح في إمارة باستخدام مركبة التأجير الذكي لمدة 6 ساعات فقط باليوم، وتبلغ التكلفة 30 درهماً للساعة في حال عدم إعادة المركبة إلى نقطة البداية كما يتم احتساب 24 درهماً للساعة، في حال إعادة المركبة إلى نقطة البداية.

وأوضح أن المستأجر ملزم بالتشريعات المُنظِّمة للسير والمرور في دبي، واستخدام المركبة وفقاً للعقد المبرم بينه وبين الشركة، وكذلك الالتزام بعدد الركاب المُصرّح به عند استخدام المركبة، على أن يُبلّغ المستخدم الجهات المعنيّة عن الأشياء التي يُعثر عليها في المركبة، ولا يتجاوز المدة المسموح بها لاستخدامها، وكذلك عدم السماح للغير بقيادة المركبة.

وأكد أنه يوجد حاليا شركتان مزودتان للخدمة وتتوفر تطبيقاتهما عبر متجري أبل واندرويد وستضاف الشركة الثالثة المشغلة فور انتهائها من استكمال الإجراءات اللازمة، وبذلك يمكن للمستخدمين تحميل التطبيق والتسجيل في الخدمة عبر استخدام المستندات المطلوبة وهي رخصة القيادة وبطاقة الهوية صالحة وبطاقة ائتمانية.