36 مليون درهم لصيانة حدائق وساحات شعبية في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أبرمت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عقوداً مع شركات خاصة تعمل في مجال الزراعة، لصيانة 15حديقة عامة و47 ساحة شعبية وميداناً بتكلفة 36 مليون درهم لمدة ثلاث سنوات بواقع 12 مليون درهم سنوياً، وذلك بهدف المحافظة على المساحات الخضراء وزيادة الرقعة الزراعية في ظل التطور العمراني والكثافة السكانية التي تشهدها الإمارة، وشرعت الشركات الخاصة في الأعمال.

مسطحات خضراء

وأكد المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط لـ«البيان» تعهيد أعمال الزراعة لعدد من الشركات الخاصة، وذلك ضمن خصخصة أعمال الدائرة بهدف زيادة الرقعة الخضراء والمحافظة على المظهر العام للمسطحات الخضراء في عجمان.

وتقوم الشركة بإزالة المخلفات الزراعية الناتجة عن قص المسطحات وتنظيف المسطح وتسميده، والمحافظة على المظهر العام لمغطيات التربة لتكون خضراء ومزهرة غزيرة النمو وخالية تماماً من الأعشاب الضارة والآفات الحشرية ومطابقة للمواصفات القياسية على مدار العام في الظروف البيئية لمدينة عجمان.

وأوضح أنه خلال العام الماضي تم زراعة مساحة 49000 متر مربع في إمارة عجمان، وبذلك أصبح إجمالي المساحة المزروعة مليوناً و750683 متراً مربعاً، ووضع خطط لزيادة الرقعة الخضراء للعام الجاري في عدد من المناطق السكنية الجديدة، منوهاً إلى أن وجود شركات متخصصة سيسهم في نشر المسطحات الخضراء والمحافظة عليها ومتابعة أعمال الصيانة اليومية.

وأشار إلى إلزام الشركات بالاهتمام بزراعة ورعاية الزهور لتكون دائماً متجانسة غزيرة التزهير نقية الألوان تغطي كل المساحة المخصصة، خالية من الأعشاب الضارة وأعراض الإصابة بالآفات الحشرية والمرضية ومطابقة للمواصفات القياسية للزهور في الظروف البيئية، والالتزام بزراعة شتلات الزهور الحولية ثلاث مرات خلال العام مع الالتزام بالري المناسب، والحفاظ على الأشجار لتكون خضراء قوية النمو ذات مظهر جمالي، والاهتمام بالتسميد العضوي والكيميائي.

وأوضح الحوسني أنه يتوجب على فريق عمل الصيانة الزراعية في الحدائق العامة تنفيذ أعمال الصيانة الزراعية والشوارع والتقاطعات والمناطق المغلقة، ويعمل الفريق بهذه المواقع على مدار الأسبوع عدا يوم الجمعة، ويلتزم العاملون في الشركة بارتداء الزي الرسمي المعتمد ونظافته وحسن المظهر والتعامل الجيد مع زوار الحديقة والعاملين بها والمحافظة على الهدوء وعدم إزعاج الزوار والالتزام بالشروط والمعايير وتعليمات العمل الخاصة بالعمل في الحدائق العامة والشوارع.