«الجليلة» يطلق نظاماً مبتكراً لتقييم خدماته

المصدر: (دبي - البيان)

كشف مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال عن إطلاق نظام مبتكر لتقييم الخدمة الطبية في العيادات الخارجية للمستشفى بهدف تعزيز التواصل مع المرضى وعائلاتهم والوقوف على آرائهم ومقترحاتهم بشكل مباشر، من خلال استبيان إلكتروني متطور ودقيق، وذلك في خطوة تعد الأولى من نوعها في القطاع الصحي في دولة الإمارات.

وكلّف مستشفى الجليلة للأطفال الشركة العالمية «Press Ganey»، المعنية بتزويد نحو 26,000 منشأة صحية حول العالم بنظم متطورة للتقييم والتصنيف، بتصميم نظام استبيان خاص بعملاء الجليلة للأطفال، والذي سيتم نشر نتائجه على الموقع الإلكتروني للمستشفى.

وأوضح الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي للعمليات في المستشفى، أن هذه الخطوة تؤكد التزام المستشفى الراسخ بتكريس نهج التميّز في جميع خدماته الطبية في كل عياداته، مؤكداً أن سعادة المتعاملين والشفافية هما من جوهر قيم «الجليلة للأطفال».