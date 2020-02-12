32 جهة تشارك في شهر الابتكار بالفجيرة

المصدر: (الفجيرة - وام)

تنطلق السبت المقبل الموافق 15 فبراير فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2020 في الفجيرة، الحدث الأبرز في مجال الابتكار والمبتكرين الذي ينظم تحت شعار الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين وتستمر لمدة أسبوع في ساحة الاحتفالات بمنطقة الرميلة.

وقد أُعلن عن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في قاعة الاجتماعات بالديوان الأميري بالفجيرة بحضور المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، وقال: إنه يشارك في فعاليات هذا العام 32 جهة حكومية اتحادية ومحلية وقطاع خاص ومؤسسات أكاديمية، بهدف نشر ثقافة الابتكار، وتعزيز مشاركة المجتمع في صنع نموذج ناجح للابتكار والإبداع في مختلف المجالات وإثراء الفعاليات بأنشطة وورش تدريبية وبرامج ترفيهية تستمر طوال فترة الفعاليات وحلول أفكار لتحديات الـ50 عاماً المقبلة، ما يعزز دور الجهات والمجتمع لجعل الإمارات الدولة الأكثر ابتكاراً واستعداداً للمستقبل.

من جانبها قالت حنان موسى رئيس مركز إسعاد المتعاملين ببلدية الفجيرة ومنسق شهر الإمارات للابتكار بالفجيرة إن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الفجيرة تم تصميمها وتقسيم المنصات فيها إلى أقسام عدة مستوحاه من الفضاء على شكل المجموعة الشمسية مثل منصة كوكب الأرض والمريخ والمشتري وزحل، بالإضافة إلى منصة الشمس ومنطقة النجوم ومنطقة للألعاب الترفيهية والمبتكرة للأطفال.

وتتمحور الورش التدريبية والتعريفية حول التجارب الناجحة للجهات المشاركة في الابتكار والإبداع من خلال جلسات موزعة حسب الأوقات والأيام، إلى جانب إطلاق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في هذا العام تحدي الخمسين، الذي يمثل أكبر مبادرة هادفة للإسهام في تعزيز الجاهزية لتطبيق حلول مبتكرة لأربعة تحديات رئيسة تمسّ المجتمع، تتمثل في الوصول إلى نسبة الصفر في الحوادث المرورية، واستخدام البلاستيك، ومعدل السمنة بين الأطفال، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.