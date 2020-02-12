«تنظيم قطاع الاتصالات» تشجّع موظفيها على الابتكار التفاعلي

المصدر: دبي - البيان

أطلق ماجد سلطان المسمار، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، نظام الابتكار الخاص بالهيئة، وهو نظام شامل لإدارة الابتكار الرقمي، يعمل على مشاركة الأفكار المبتكرة التي يقدمها موظفو الهيئة، والتحقق من صحتها وتنفيذها، ويعمل النظام وفق آلية محددة لتنظيم عملية الابتكار بدءاً من الإعلان عن التحديات، إلى وضع الأفكار وصولاً إلى تحويلها لمشاريع قائمة.

ويعمل النظام الجديد على توجيه الأفكار الابتكارية وربطها بأهداف الهيئة واستراتيجياتها، كما يدعم النظام المستخدمين من خلال مختبر ابتكار تفاعلي وجلسات عصف ذهني تفاعلية، حيث تم تصميم النظام وفق مفهوم الابتكار المفتوح، القائم على جمع الأفكار وتطويرها من خلال مشاركة الأفكار بين الموظفين ومناقشتها بما يضمن تطويرها وتحقيق أفضل النتائج.

وحول النظام الجديد قال ماجد سلطان المسمار، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة: «يعتبر الابتكار عنصراً من المحاور الوطنية لرؤية الإمارات 2021 التي تندرج تحت عنوان «متحدون في المعرفة»، والذي ينشد تحقيق اقتصاد معرفي ومتنوع ومرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة، وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى لدولة الإمارات وشعبها، ».

فرصة

وسيفتح النظام الجديد الباب واسعاً أمام المبدعين من موظفي الهيئة لتقديم ما في جعبتهم من أفكار مبتكرة، وتم تصميم النظام بطريقة تساعد المبتكر على تطوير أفكاره من خلال ورش العصف الذهبي والمختبر الابتكار الافتراضي.