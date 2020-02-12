بصمة الوجه لدوام موظفي شرطة عجمان

المصدر: (عجمان - أسامة أحمد)

ابتكر فريق عمل بقسم الخدمات الإلكترونية بالقيادة العامة لشرطة عجمان نظاماً جديداً لتسجيل الحضور والانصراف عن طريق كاميرات وضعت عند مدخل بوابة القيادة العامة لشرطة عجمان، حيث تقوم عن طريق بصمة الوجه بالتعرف على الموظف ويتم تحويل المعلومات إلى جهاز الحضور والانصراف وتوضع البصمة ويتأكد الحضور، وكذلك عملية الانصراف.

وتم تعميم النظام الجديد على جميع مراكز الشرطة الشاملة في الإمارة ومقر إدارة المرور والترخيص، وتعد القيادة العامة لشرطة عجمان أول من يستخدم نظام بصمة الوجه في إمارة عجمان.

الذكاء الاصطناعي

وقال الرائد خليل إبراهيم عبد الله الحمادي، رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات بشرطة عجمان، لـ«البيان»: النظام الجديد الخاص بالتعرف على الشخص عن طريق بصمة الوجه يتم عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتم ابتكاره بالقيادة العامة لشرطة عجمان ضمن أعمال فريق العمل دون الاستعانة بشركات خاصة.

وأشار إلى أن النظام يهدف إلى استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد هوية الأشخاص من خلال التعرف على الوجه عن طريق استخدام كاميرات المراقبة، ويمكن استخدامه في العديد من المهام، وعليه تم توظيفه في عملية الحضور والانصراف للعاملين في القيادة العامة لشرطة عجمان، وهي أول قيادة تستخدم هذا النظام المبتكر، كما تم تعميمه على مراكز الشرطة الشاملة ومقر إدارة المرور والترخيص في عجمان.