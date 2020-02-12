زيادة مساحة الرقعة الخضراء في دبا الحصن

المصدر: (الشارقة - وام)

حققت بلدية مدينة دبا الحصن خلال 2019 قفزة نوعية في زيادة مساحة الرقعة الخضراء في المدينة قياساً إلى المنجز منها في العام السابق، حيث وصل إجمالي المساحات المزروعة في العام الماضي نحو 160 ألفاً و500 متر مربع بنسبة زيادة في المساحات الجديدة والمعاد تأهيلها وصلت إلى 17.5 بالمئة عنها في عام 2018، وذلك تنفيذاً لرؤى وتوجهات القيادة الرشيدة في تعزيز المظهر الحضاري لمختلف مدن الإمارة.

وتنوعت الأصناف المزروعة ما بين التجميلية والفواكه والمسطحات الخضراء وأشجار الزينة والأشجار المعمرة وأشجار النجيل والورود بأنواعها المختلفة، إضافة إلى مغطيات التربة التجميلية والمسطحات الخضراء التي تعطي بعداً جمالياً ومظهراً حضارياً للمدينة الفاضلة.

وكشف التقرير السنوي الذي أصدرته البلدية حول الإنجازات في المجال الزراعي عن عدد كبير من المشاريع التي نفذتها البلدية.