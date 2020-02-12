تفاهم بين «أبوظبي للتنمية» ومؤسسة أمريكية

المصدر: (أبوظبي - وام)

وقع صندوق أبوظبي للتنمية أمس مذكرة تفاهم مع المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات الفنية في مجال تمويل استثمارات القطاع الخاص والمشاريع التنموية في الدول النامية، وإمكانية الدخول في تمويلات واستثمارات مشتركة في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية للمؤسستين.

وقع مذكرة التفاهم عن جانب صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي المدير العام، وعن المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية، آدم بوهلر، الرئيس التنفيذي، وحضر التوقيع جون راكولتا سفير الولايات المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وخليفة القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.