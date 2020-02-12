الدفاع المدني بدبي يطّلع على الخدمات العلاجية بـ«مركز التوحد»

المصدر: (دبي - البيان)

زار اللواء خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي مركز دبي للتوحد في مقره بمنطقة القرهود، حيث كان في استقباله محمد العمادي مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته وعدد من أعضاء الكادر الإداري والفني بالمركز.

كما قام اللواء المطروشي بجولة في مختلف أقسام المركز واطلع على الخدمات العلاجية والبرامج التعليمية والمرافق التي تم تجهيزها بشكل متكامل لتتناسب مع احتياجات الأطفال المصابين بالتوحد وفقاً لأحدث المعايير العالمية المتخصصة.

من جانبه، أعرب محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته عن شكره وتقديره لهذه الزيارة، مشيداً بالدور المتميز للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي في تجسيد رؤية قيادتنا الرشيدة لأصحاب الهمم وتحويلها إلى واقع ملموس وفرق حقيقي في حياة أطفال التوحد.

وفي ختام الزيارة، كرم العمادي اللواء المطروشي، مثمناً دوره المجتمعي وجهوده الحثيثة في قيادة الدفاع المدني بدبي لتحقيق الإنجازات على صعيد العمل التخصصي.