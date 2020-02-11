محمد بن زايد يستقبل أمين عام مجلس التعاون الخليجي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي جاء للسلام على سموه بمناسبة بدء مهام عمله أمينا عاما للمجلس.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحصن - بمعالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف .. وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة من أجل تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك لمصلحة شعوب دول مجلس التعاون الخليجي وتطلعاتها نحو التنمية والتقدم والرخاء.

حضر مجلس قصر الحصن سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.