"طرق دبي" تُحوِّل 4377 رخصة ناقل السرعات الأوتوماتيكي إلى اليدوي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تلبية 4377 طلباً للراغبين من مالكي المركبات الخفيفة في تحويل رخصة قيادتهم من فئة ناقل السرعات الأوتوماتيكي "الجير" إلى فئة ناقل السرعات اليدوي.

وقال سلطان الأكرف، مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص بالهيئة: إن إطلاق هذه الخدمة الذي تم مؤخراً يهدف إلى تلبية احتياجات سائقي المركبات الخفيفة بتحويل رُخص قيادتهم من فئة رخصة ناقل السرعات الأوتوماتيكي إلى فئة الناقل اليدوي، حيث تم تحويل 4377 طلباً منها 1416 طلباً عن عام 2019 تقدم بها مالكو هذه النوعية من المركبات، موضحاً أن إجراءات إنجاز هذه الخدمة تتضمن اختبار المتقدمين بهذا الطلب دون إلزامهم بحصص تدريبية، وإن الفحص يقيس مهارة القيادة بكيفية التعامل مع ناقل السرعات اليدوي، وأنه في حال رسوب المتقدم يتم إخطاره بالنقاط التحسينية التي يحتاجها على أن يختار الطريقة التي تناسبه لتقوية هذه النقاط، ليعاود المحاولة مرة أخرى حتى يصبح لائقا في استخدام ناقل السرعات اليدوي.

وأكد أن التعامل مع ناقل السرعات اليدوي يحتاج لمهارات أهمها الانتباه للطريق أثناء تغيير السرعات، والقدرة على تغيير السرعات دون ارتباك، ومعرفة درجات التنقل من سرعة إلى أخرى أثناء القيادة على الطريق، مشيرا إلى أن الأمر يختلف بالنسبة لحاملي رخصة سواقة فئة ناقل السرعات الاوتوماتيكي، إذ لا يمكنهم بسهولة استخدام الناقل اليدوي دون حاجة لاختبارات، لأن الناقل الأوتوماتيكي لا يحتاج لأي خطوات خلال السواقة على الطريق.

وأوضح الأكرف أن الهيئة تبذل أقصى جهد لتلبية احتياجات السائقين من الأفراد عبر إجراءات سلسة، خاصة أن هذه الفئة مرتبطة تماما بسلامة وأمن الطرق ومستخدميها، وهو ما يحقق رؤية الهيئة المتمثلة بـ "تنقل آمن وسهل للجميع".