شرطة دبي توقع اتفاقية شراكة مع رابطة الفرق التكتيكية الأمريكية

المصدر: البيان الإلكتروني

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي اتفاقية شراكة مع رابطة الفرق التكتيكية الأمريكية، وذلك على هامش منافسات النسخة الثانية من بطولة "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية"، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز كفاءة وجاهزية فرق القيادة العامة لشرطة دبي ووحداتها المتخصصة.

وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي، اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ومن الجانب الآخر، السيد كينيث ثوربرجور إيلس، المدير التنفيذي لرابطة الفرق التكتيكية الامريكية، بحضور عدد من كبار الضباط والأفراد من كلا الجانبين.

وقال سعادة اللواء عبدالله علي الغيثي، إن توقيع اتفاقية الشراكة مع الرابطة الأمريكية للفرق التكتيكية يأتي بتوجيهات ومتابعة مباشرة من معالي اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وضمن خطط القيادة لتعزيز كفاءة وجاهزية فرقها ووحداتها المتخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الاتفاقية تشمل جوانب التدريب التخصصي، والاطلاع على أحدث المعدات والتجهيزات الخاصة بالوحدات والفرق التكتيكية، فضلا عن الاستشارات الاستراتيجية.

وأشار اللواء الغيثي إلى أن التعاون المشترك مع بيوت الخبرة والمنظمات العالمية المعنية بشؤون الفرق الخاصة يعتبر خطوة داعمة لتوجهات القيادة الرامية الى الريادة العالمية، وذلك من خلال إجراء المقارنات المرجعية التي تطلع على الموقع الريادي المحلي والإقليمي والعالمي لشرطة دبي في هذا المجال، مؤكدا أن العائد المتوقع من إبرام الاتفاقية سيكون كبيرا بالنسبة لشرطة دبي التي ستحصل على برنامج تدريبي متكامل يمر بثلاثة مراحل لتأهيل القيادات منها الالكتروني والميداني، بالإضافة الى قاعدة بيانات ضخمة من المعارف المتجددة حول عمليات الفرق الخاصة الأمر الذي يمكن وحدات الشرطة من الاطلاع الدائم على كل ما هو جديد، مشيرا الى أن شرطة دبي تسعى لأن يكون لديها مدرستها الخاصة والتي تقدم من خلالها الحلول المبتكرة لشركائها.

وأضاف أن الجهود التي تبذل في هذا المجال تخدم منظومة الأمن والأمان لمجتمعاتنا، وترفع من معدلات الشعور بالطمأنينة والاستقرار.

من جانبه، قال السيد كينيث ثوربرجور إيلس، إن الاتفاقية التي تم توقيعها مع شرطة دبي تعتبر خطوة مهمة في نمو أعمال المنظمة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن رابطة الفرق التكتيكية تعمل وفق منهجية علمية مجربة وتعتمد مناهج تدريبية تم إعدادها على يد خبراء وأصحاب تجارب ميدانية لسنوات طويلة، مضيفا أن الرابطة تتطلع الى نقل خبراتها الى كافة الأجهزة الأمنية والشرطية الراغبة في رفع كفاءة وحداتها الخاصة، مشيدا ببطولة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، بوصفها ملتقى للتجارب الميدانية وميدانا للتنافس مع الفرق الأخرى لتعزيز القدرات القتالية، لاسيما وأن الهدف الرئيسي من عمل الفرق الخاصة يقوم على حماية أرواح الأبرياء وهو ما يتطلب أن تكون عناصرها بمأمن من التعرض لأخطار قد تعيق أعمالها.