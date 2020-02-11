"تويتر" تكشف اعتزامها وضع إشعار بجانب المحتوى المزيّف اعتباراً من 5 مارس المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

نظِّم نادي دبي للصحافة بالتعاون مع منصة "تويتر" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورشة عمل تدريبية ركزت على سبل توفير بيئة أكثر أمانًا على شبكة الإنترنت بجانب التوعية بضرورة الاستخدام المسؤول لها خاصة من قبل الشباب في جميع أنحاء العالم، وذلك "بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن" وبحضور نخبة من الصحفيين والإعلاميين العاملين في الدولة.

وتناولت ورشة العمل التي قدمتها كندة إبراهيم، رئيسة الشراكات الإعلامية في تويتر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز الوعي الرقمي والتعريف بأدوات السلامة على منصة "تويتر" ودورها في تحسين صحة المحادثات العامة، كما تطرقت إلى عدد من الخصائص الجديدة التي تتيح للأشخاص إيجاد محادثات مرتبطة باهتماماتهم مثل الموضوعات التي باتت تسمح للأشخاص متابعة موضوع بشكل مماثل لكيفية متابعة أي حساب، وميزة القوائم التي يمكن للأشخاص من خلالها تثبيت مجموعات من حساباتهم المفضلة في الخط الزمني الخاص بهم، بالإضافة لعدد من الأدوات المفيدة للعمل الصحفي مثل "TweetDeck"، والذي يقوم بعرض خطوط زمنيّة متعددة في واجهة واحدة سهلة الاستخدام.

وقالت كندة إبراهيم، نحن ملتزمون بتقديم فرص التدريب للصحفيين والإعلاميين ليس فقط لمنحهم تجربة سليمة وسلسة على منصتنا، بل لمساعدتهم أيضاً على مواكبة متطلبات القطاع وتوجهاته المستقبلية التي أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بالتقرير اللحظي للأحداث، مثمنةً التعاون مع نادي دبي للصحافة في تنظيم هذه الورشة بكل ما تحمله من أهداف مهمة.

من جانبه، قال سالم باليوحة، مدير نادي دبي للصحافة بالإنابة، إن الورشة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات التفاعلية وورش العمل التدريبية والتوعوية التي يركز عليها دبي للصحافة ضمن مجموعة من الأنشطة التي ينظمها سنوياً، بهدف إطلاع العاملين في قطاع الإعلام على كافة المستجدات العالمية خاصة تلك الملامسة لمجال اختصاصهم والمؤثرة في عملهم بشكل أو بآخر، بما يعينهم على مواكبة تلك المستجدات للقيام بمهامهم على الوجه الأمثل.

واضاف باليوحة أن النادي يحرص على دعم مثل هذه الفعاليات بصورة مستمرة تعزيزاً للجهود الرامية إلى توفير بيئة افتراضية آمنة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات اليوم تحتل الترتيب الثاني عالمياً في تبنّي تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك وفق تقرير التنافسية العالمية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس شهر أكتوبر الماضي، بينما وصلت إلى مراتب متقدمة على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث نسبة أعداد مستخدمي شبكة الإنترنت مقارنة بعدد السكان، في حين أبرز تقرير مواقع التواصل الاجتماعي 2019 الصادر عن مؤسسة "كراود أناليزر" أن عدد الحسابات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات يصل إلى نحو 20.8 مليون حساب.

وأوضح أنه بالرغم من الإمكانات الهائلة والاستفادة العظيمة التي تم تحقيقها اعتماداً على التقنيات الحديثة والثورة التقنية في مجال استخدام الإنترنت، إلا أن هناك العديد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها مستخدمو الشبكة العنكبوتية، مؤكداً أن الدولة تسجل أفضل أداء في صد مثل هذه الهجمات وتعزيز أمن المعلومات، نظراً للعديد من التدابير المتخذة في هذا الصدد ومنها، الاستثمار في برامج الحماية الأمنية والمعلوماتية ومكافحة القرصنة وحماية البيانات وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في قطاع أمن المعلومات.

في الوقت ذاته، تطرق جورج سلامة، رئيس السياسات العامة والعلاقات الحكومية في تويتر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الورشة عن أولوية الشركة الرئيسية التي تتمثل بتوفير بيئة تُشعر الجميع بالأمان عند مشاركتهم بالمحادثات على المنصة، وقدم شرحاً عن كيفية أسهام التكنولوجيا الاستباقية في تقليل العبء الواقع على الأشخاص عند الإبلاغ عن الانتهاكات من تغريدات أو سلوكيات تخالف قوانين تويتر.

كما ناقشت الورشة الجهود المبذولة لمنصة "تويتر" خلال العام الماضي لتحسين نوعية المحادثات العامة عبر تحديث قوانين المنصة، وإطلاق أدوات تتيح للأشخاص التحكم بمحادثتهم مثل خيار إخفاء الردود على التغريدات.

وعن مستجدات هذه الجهود، كشف جورج سلامة عن سياسة جديدة "لتويتر" للتعامل مع الوسائط المُزيَّفة والمُضلِّلة سواء كانت صور أو مقاطع فيديو أو محتوى صوتي تم تغييرها أو تلفيقها بشكل كبير بطريقة تهدف إلى خداع الآخرين أو تغيير معناها الأصلي، حيث ستقوم "تويتر" اعتباراً من 5 مارس القادم بوضع إشعار بجانب التغريدات التي تحتوي على وسائط كاذبة.

ويأتي تنظيم الورشة التثقيفية تزامناً مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن، إذ تعمل تويتر مع مختلف شركائها لنشر التوعية حول جعل الإنترنت مكانًا أكثر أمانًا وأفضل للجميع، حيث قامت تويتر بالتعاون مع نادي دبي للصحافة بإطلاق سلسلة من مقاطع الفيديو التوعوية باللغة العربية على حسابها الرسمي TwitterMENA@ لتحسين وإثراء تجربة الأفراد على المنصة عن طريق تسليط الضوء على بعض الأدوات والميزات مثل كتم المحادثات أو الكلمات، والتحكم بالإشعارات، والإبلاغ عن الانتهاكات وغيرها. كما قامت "تويتر" بإطلاق رمز تعبيري خاص يظهر عند استخدام الوسم (#اليوم_العالمي_للإنترنت_الآمن، #SID2020، #SaferInternetDay) ضمن لغات أخرى.