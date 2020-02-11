وزارة تنمية المجتمع تطلق "تآلف لايف" عبر انستغرام

المصدر: البيان الإلكتروني

دشّنت وزارة تنمية المجتمع فعالياتها لشهر الإمارات للابتكار فبراير 2020، بإطلاق خدمة "تآلف لايف" كقناة مجتمعية تنموية محدّثة تُقدّم الاستشارات الأسرية للمرة الأولى من خلال البث المباشر عبر "انستغرام" الوزارة (mocduae)، والتي تتضمن حلقات أسبوعية دورية تهدف إلى تعزيز التواصل والتفاعل المباشر، وتستهدف جميع أفراد المجتمع، وهي القناة الرابعة التي تُضاف إلى 3 قنوات للاستشارات الأسرية في "تآلف"، وهي الاتصال المباشر بالهاتف، ومن خلال البريد الإلكتروني، وعن طريق المقابلة الشخصية للمختصين الأسريين في مراكز التنمية الاجتماعية على مستوى إمارات الدولة.

تأتي "تآلف لايف" تأكيداً من وزارة تنمية المجتمع لتجسيد سهولة وصول المعلومات للجميع، انطلاقاً من رؤية الوزارة "مجتمع متلاحم مسؤول مشارك في التنمية الاجتماعية" لتحقيق مؤشر الأجندة الوطنية والتلاحم الأسري والمجتمعي، وتحسين جودة حياة أفراد المجتمع.

واستهلت الوزارة أولى حلقات "تآلف لايف" باستضافة الدكتورة أمل العتيبي، في حلقة بعنوان "التوازن بين أدوار المرأة المختلفة.. موظفة، أم، زوجة، أخت"، تم بثّها عبر قناة "انستغرام" الوزارة و"هاشتاق" (#تآلف_لايف)، والتي حظيت بمتابعة قرابة 4000 شخص، الذين تفاعلوا في توجيه الاستفسارات مباشرة وتلقي النصائح والإجابات حول موضوع الحلقة.

وفي هذا السياق؛ أكدت سعادة حصة تهلك، وكيل وزارة تنمية المجتمع لشؤون التنمية الاجتماعية، أن التفاعل الكبير الذي شهدته الحلقة الأولى لــ "تآلف لايف" يُبشر بنجاح مؤكد لهذه الوسيلة التوعوية المختصة بتقديم الاستشارات الأسرية استناداً إلى وسائل التواصل الاجتماعي وأدواته الذكية وعلى نطاق مجتمعي أوسع، مشيرة إلى أنه سيتم بث حلقات "تآلف لايف" عبر اليوتيوب وبودكاست وإعادة نشرها في انستغرام الوزارة، سعياً لتحقيق حجم الاستفادة على نطاق أوسع وأعم.

وأوضحت أن الوزارة تحرص كل عام على الاحتفاء بشهر الإمارات للابتكار من خلال عدد من المبادرات التنموية النوعية التي تواكب بها رؤية دولة الإمارات لمستقبل العمل الحكومي على أساس التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن نهج عمل الوزارة قائم على مبدأ تعزيز الإنجازات في إطار التوجه الابتكاري لخدمة المجتمع، حيث سيتم خلال الشهر الجاري إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة في مختلف إمارات الدولة، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بنشر ثقافة الابتكار وتحويل الابتكارات إلى واقع ملموس ومؤثر في حياة الإنسان والمجتمع.

وأضافت أن مبادرات الوزارة خلال شهر الابتكار تنبثق من إرادة وضع حلول مبتكرة للتحديات التنموية، برؤية استشرافية تتشارك فيها مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على مستوى الدولة، من منطلق التكامل التنموي والاستعداد للمستقبل بإرادة واثقة تدعم مسيرة الــ 50 عاماً المقبلة في دولة الإمارات نحو مئوية الريادة والسعادة. وتابعت أن أفكار الوزارة للابتكار توافق التوجهات الحكومية التنموية بخدمات نوعية انطلاقاً من ثقة وإرادة تقديم الأفضل للمجتمع بجميع أفراده وفئاته، وذلك نهج التنمية المستدامة الذي تؤمن به وزارة تنمية المجتمع وتتبناه عملاً وإنجازاً.

وقالت سعادة حصة تهلك: "في هذا الإطار جاءت "تآلف لايف" لتقديم الاستشارات الأسرية من خلال البث المباشر عبر "انستغرام" الوزارة، بحثاً عن واقع أسري أفضل وحياة اجتماعية أجمل، حيث تركز الخدمة الجديدة على قيمتي التفاعل والتحاور لنشر المعرفة والتدريب والتأهيل، وجعل الاستشارات أسهل وأسرع وصولاً إلى الأسرة والبيت، سعياً لتجاوز التحديات المجتمعية وتعزيز الاستقرار الأسري في كل بيت".

وتتناول "تآلف لايف" خلال الأسابيع المقبلة مجموعة مواضيع اجتماعية أسرية، يقدمها نخبة من الأخصائيين والمرشدين الأسريين، أمثال: إسماعيل البريمي، الدكتورة الملهمة أمل العتيبي، الدكتور عبد العزيز الحمادي، وتتنوع موضوعات "تآلف لايف" لتشمل: "تدخل الأهل في حياة الزوجين" و"العصبية في الحياة الزوجية"، و"الصمت في الحياة الزوجية"، و"تربية الأبناء مسؤولية مشتركة"، و"التواصل مع كبار المواطنين ونقل خبراتهم الحياتية".