ملف صحي موحد للمستشفيات الحكومية في الدولة في الربع الأول 2020

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

أعلن معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عن عزم الوزارة البدء في ربط الملف الصحي الموحد لكافة المستشفيات الحكومية في الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري على أن يستكمل الربط كلياً في نهاية الربع الأخير من 2020.

وأضاف الوزير رداً على سؤال موجه من عضوة المجلس الوطني الاتحادي حوراء المنصوري حول إجراءات ربط المستشفيات الحكومية بالخاصة في الدولة، إنه من المتوقع أن تصل نسبة ربط المستشفيات الحكومية والخاصة في الدولة من خلال ملفات المرضى إلى نسبة 80% في نهاية العام المقبل 2021.

ولفت الوزير إلى أنه يتم استخدام آليات الذكاء الاصطناعي في ربط المستشفيات الحكومية بعضها البعض والمستشفيات الخاصة وتوحيد ملفات المرضى، مشيراً إلى أن العمل جار على الملف الصحي الموحد منذ فترة طويلة بالتعاون مع الجهات المعنية لإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمواطنين والمقيمين وتوفير قاعدة صحية متكاملة ورفع الجودة للخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية وتقليل الأخطاء.